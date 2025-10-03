El proyecto para estabilizar taludes en O Regueiro, en Bergondo (A Coruña), recibe su aprobación

El proyecto de estabilización de taludes en la playa de O Regueiro, en el municipio de Bergondo, recibió este jueves luz verde por parte de la Demarcación de Costas de Galicia, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Con esta aprobación, el Concello podrá iniciar los procesos para poner a disposición los terrenos afectados.

Este plan servirá para mejorar la seguridad en la playa y resolver los problemas de erosión e inestabilidad del borde litoral en el margen izquierdo de la ría de Betanzos, dentro del espacio protegido Red Natura 2000 Betanzos-Mandeo.

El proyecto contempla la continuación de las actuaciones ya ejecutadas en la zona este del litoral, con trabajos que incluyen el desbroce y limpieza de los taludes, su estabilización mediante escolleras y mallas de protección, la ejecución de una senda peatonal sobre la escollera, y una pasarela de madera para salvar el cauce del Rego do Cabanés.

Además, se llevará a cabo una hidrosiembra con especies vegetales adaptadas al ambiente marino para favorecer la integración paisajística de la obra.

El Concello de Bergondo indica que cuando se complete el paso de expropiación, el Ministerio será el encargado de sacar a licitación el proyecto para acometer las obras.