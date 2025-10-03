Oleiros (A Coruña) reclama a la Xunta la reparación urgente de un muro en el colegio Juana de Vega

El ayuntamiento de Oleiros ha remitido un informe técnico a la Consellería de Educación reclamando la reparación inmediata de un muro del colegio Juana de Vega, en Nós, que presenta riesgo de caída.

El gobierno local alerta de la urgencia de actuar para evitar el derrumbamiento y la caída de material, una situación que podría agravarse con la llegada de lluvias y temporales.

De forma preventiva, el gobierno local ha balizado la zona afectada para impedir el paso y reducir riesgos.

Esta medida, sin embargo, limita el uso de parte del recinto escolar, afectando al huerto educativo y a una zona de juegos del centro.

Desde Oleiros insisten en que la reparación debe ejecutarse de inmediato para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.