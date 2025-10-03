Un motorista resulta herido al tratar de esquivar a un animal en Oleiros (A Coruña)

Un motorista ha resultado herido esta mañana en Oleiros al tratar de esquivar a un animal en la carretera. La propia víctima del accidente fue quien dio aviso al 112 Galicia, informando de que perdió el control de su vehículo cuando un animal se le cruzó a su paso por la zona del puerto de Lorbé, en Dexo.

El suceso se produjo sobre las 6:50 horas y hasta el lugar se desplazó el 061, Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Oleiros.

El hombre sufrió lesiones en una pierna.