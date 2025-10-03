A Coruña recita el nombre de los niños muertos en Gaza: "La gente está muy sensible"

A Coruña escuchará durante todo el día el nombre de los niños y niñas asesinados por Israel en Gaza, con un acto organizado por BDS Coruña que tiene lugar en el Obelisco desde las 8:00 y hasta la medianoche, por razones técnicas.

Así, voluntarios están ejecutando la lectura de los nombres, documentados en los partes de defunción de los hospitales. Lo hacen en tramos de diez minutos, a diferentes velocidades, y como recuerdo a las personas fallecidas en este conflicto.

La ciudad herculina toma, de este modo, el testigo de Ourense, que fue la última ciudad en acoger este acto que tiene implantación a lo largo de todo el país.

La coordinadora voluntaria del acto, Vicu, explicó en conversación con Quincemil que "ha pasado ya por muchos países y ciudades. Consiste en la lectura pública continuada de los nombres que nos dé tiempo registrados asesinados por el ente sionista en Palestina"

"Hay muchas personas que no se pudieron registrar, están bajo los escombros, y otros están desaparecidos y esparcidos. Los datos vienen de las morgues de los hospitales y a medida que los han bombardeado, han ido desapareciendo", dijo.

"La gente está muy sensible y está deseando aportar su granito de arena porque estamos rotos, vienen voluntariamente. Leen una media de 10 minutos por persona, si hay más gente, como queremos que sea lo más participativo posible, lo que haremos es reducir a tiempos de 5 minutos", concluyó.