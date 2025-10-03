Colocan una valla en Juan Flórez, en A Coruña, para denunciar la situación en Palestina.

La calle Juan Flórez, en su cruce con Emilia Pardo Bazán, cuenta con una nueva valla publicitaria que, en lugar de anunciar un producto, denuncia la situación que sufre Palestina a manos de Israel.

La frase "La Franja S.A. Luxury Resort" destaca sobre el cartel, por encima de una imagen de una playa paradisíaca.

La valla es obra del artista Enrique Tenreiro —autor de la pintada sobre la tumba del dictador Francisco Franco, por la que fue absuelto por el Tribunal Supremo este mismo año— y con ella el artista quiere invitar "a pensar".

"Las performances tienen que hacer pensar. Como artista se supone que tienes una sensibilidad especial e intentas transmitirlo y con estas acciones, desde tu sensibilidad arriesgas, no tanto como otros que han ido en la Flotilla, para hacer pensar", cuenta.

Esta valla es la segunda parte de otra que colocó el pasado mes de mayo en el entorno de Ciudad Jardín en la que se veía a él mismo desnudo tapándose sus partes con una paloma, con el mensaje "es tiempo de halcones".

Los halcones vuelven a tener su referencia en esta segunda valla, esta vez como "avalistas". Pero, ¿quiénes son estos halcones? "Son Trump y Netanyahu", explica Tenreiro, que indica que la valla es un ejercicio de sarcasmo y de hacer pensar mediante la ironía porque "es realmente lo que quiere hacer Trump. Convertir eso en una empresa y vender parcelas en primera línea a ricos de todo el mundo, una vez exterminen a los pobres que quedan ahí".

La valla seguirá aquí colocada previsiblemente hasta finales de mes. Su situación, a pie de calle, hace que sea posible que llegue a ser vandalizada: "No sé cómo acabará la valla. Habrá gente a la que hasta le moleste todo esto, aunque sea terrible, hay gente a la que le molesta que se critique lo que está pasando en Gaza".