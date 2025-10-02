Herida en A Coruña una persona en silla de ruedas tras ser atropellada en Matogrande

Una persona en silla de ruedas ha resultado herida este jueves en A Coruña tras ser atropellada en Matogrande. El accidente se produjo en la calle Juan Díaz Porlier cuando la víctima cruzaba por un paso de peatones.

El peatón cruzaba por el paso de peatones no regulado por semáforos cuando fue alcanzado por el vehículo debido, según apuntan las primeras informaciones, a un "despiste" del conductor del vehículo. La víctima tiene heridas leves y está siendo atendida por los servicios sanitarios.

Así, la Policía Local, Atestados y 061 se han desplazado hasta el lugar para atender al herido y regular el tráfico.

Un herido por el impacto de una rueda en Bergondo

Este atropello se ha producido un día después de que en Bergondo resultase herida una persona alcanzada por una rueda que se desprendió de una furgoneta en la carretera N-6. El neumático salió despedido, impactando contra el peatón y provocando que el conductor perdiese el control de la furgoneta.

Un particular dio la voz de alarma a los servicios de emergencia. El joven sufrió graves lesiones en una pierna y en el tobillo, por lo que fue trasladado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una patrulla del cuartel de Sada, Protección Civil de Bergondo, una ambulancia del 061 y personal del servicio de mantenimiento de carreteras, que mantuvo cortada la vía hasta la retirada del vehículo accidentado.