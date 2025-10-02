A Coruña se adhiere a la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos

El ayuntamiento de A Coruña dio un paso histórico este miércoles al aprobar la adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP), un movimiento que busca situar a la ciudad en un escaparate internacional y consolidar el ambicioso proyecto urbano y portuario Coruña Marítima.

José Manuel Lage Tuñas, portavoz y defensor de la iniciativa, explicó la importancia estratégica de la adhesión: "Proponemos una adhesión que está interesada en que esta ciudad también conforme este colectivo. Es importante, entre otras cuestiones, en el proceso de mayor transformación del siglo XXI, la segunda modernización que viene acompañada de la integración de terrenos portuarios a la ciudad".

Lage Tuñas añadió que la iniciativa representa un hito internacional: "Se le da la oportunidad a este ayuntamiento de ser parte de un acto internacional relevante. Quiero recordar que desde que la alcaldesa reunió todas las administraciones el 23 de febrero de 2021 se han dado muchos pasos para definir la ciudad que queremos y que dejaremos a las siguientes generaciones. Hoy hablamos de una ciudad abierta al mar, en suelo público, llamando a integrar ese suelo en la urbe".

El pleno contó con intervenciones de todos los grupos. Francisco Jorquera, desde el BNG, subrayó la relación histórica entre ciudad y puerto: "A historia de A Coruña non se entende sen o seu porto. Neste proxecto debe preservarse as actividades, as necesidades futuras e presentes, e resolver problemas como a débeda pola construcción do Porto Exterior".

Por su parte, la concejala del PP, María Jesús Fariña, hizo hincapié en la coordinación y los beneficios para los ciudadanos: "Ciudades como Bilbao, Santander o Ceuta forman parte de estas redes. La clave está en la colaboración entre administraciones y ciudadanos. Este tipo de acuerdos deben llevar consigo resultados tangibles, como más oportunidades de empleo. No es un proyecto para foto de alcaldesa, sino para los ciudadanos".

Lage Tuñas respondió a las críticas de manera conciliadora: "Agradezco la posición favorable y el talante mostrado. Este proyecto nace liderado por la alcaldesa y este gobierno, pero compartimos su desarrollo con la autoridad portuaria y la Xunta. Es el proyecto con el mayor consenso institucional que se haya dado en los últimos 30 años".