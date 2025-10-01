Ofrecido por:
Rescatan a un niño tras quedarse atrapado en un carrusel en el patio de un colegio de A Coruña
En el rescate participaron cuatro bomberos
Más noticias: Herido en A Coruña un trabajador tras caer desde una altura de más de tres metros
Esta tarde, sobre las 14:10 horas, los bomberos de A Coruña se han desplazado hasta un colegio situado en A Zapateira para rescatar a un niño que se había quedado atrapado en uno de los juegos del patio de su colegio.
El pequeño se quedó encajado en un carrusel, con su pierna atrapada en el mismo, por lo que fue necesaria la intervención de un equipo de cuatro bomberos que se desplazó hasta el lugar en un vehículo.