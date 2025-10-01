Avenida de Nueva York en A Coruña.

Avenida de Nueva York en A Coruña. Google Maps

Ofrecido por:

A Coruña

Rescatan a un niño tras quedarse atrapado en un carrusel en el patio de un colegio de A Coruña

En el rescate participaron cuatro bomberos

Más noticias: Herido en A Coruña un trabajador tras caer desde una altura de más de tres metros

Publicada

Esta tarde, sobre las 14:10 horas, los bomberos de A Coruña se han desplazado hasta un colegio situado en A Zapateira para rescatar a un niño que se había quedado atrapado en uno de los juegos del patio de su colegio.

Imagen de las banderas ondeando en el Obelisco en favor de Palestina.

El pequeño se quedó encajado en un carrusel, con su pierna atrapada en el mismo, por lo que fue necesaria la intervención de un equipo de cuatro bomberos que se desplazó hasta el lugar en un vehículo.