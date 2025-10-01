Oleiros (A Coruña), de suerte: un vendedor de la ONCE reparte 105.000 euros en Santa Cruz

Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), amaneció este miércoles con una buena noticia. El vendedor de la ONCE Marlon Pereira Igino repartió 105.000 euros en su ruta habitual tras el sorteo del Cupón Diario del martes, 30 de septiembre.

Tres vecinos afortunados se llevaron 35.000 euros cada uno gracias a los boletos vendidos por el lotero.

El Cupón Diario de la ONCE reparte cada jornada un premio principal de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número ganador, además de otras categorías menores.

La ONCE recuerda que sus productos de lotería son seguros, responsables y solidarios, con más de 20.700 vendedores en toda España, además de la web oficial y puntos de venta autorizados.