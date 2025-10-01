A Coruña abre octubre con temperaturas agradables y cielos despejados

A Coruña abre el mes de octubre con un tiempo cómodo para seguir disfrutando de los diferentes planes de ocio de la ciudad.

Meteogalicia pronostica, de esta forma, unos cielos que alternan la situación de nubes y claros con momentos poco nublados o despejados para los próximos días.

En cuanto a las temperaturas, el mercurio marcará mínimas sobre los 14 grados, normales para el décimo mes del calendario, y máximas que rondarán los 24 grados, un poco altas para este período.

Sobre las precipitaciones, las probabilidades son bajas, no superando el 5% en ninguno de los períodos del día.

Con respecto a la calidad del aire, el nivel se mantiene favorable en general.