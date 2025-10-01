Carral (A Coruña) retoma la tramitación del PXOM tras años de parálisis

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, y el concejal Óscar Bodelo mantuvieron este martes una reunión con el equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con el objetivo de reactivar su tramitación.

El regidor avanzó que este será solo el primero de varios encuentros previstos en las próximas semanas, con la vista puesta en alcanzar la aprobación provisional del documento urbanístico.

En las reuniones se están revisando las alegaciones presentadas por la ciudadanía en 2016 y analizando las modificaciones introducidas por los gobiernos anteriores.

Fernández Mouriño subrayó que el personal técnico municipal y la empresa redactora deberán determinar si los cambios requieren una nueva exposición pública antes de dar el siguiente paso.