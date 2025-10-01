Los bomberos de A Coruña extinguen un incendio en una vivienda en la calle Oporto sin heridos

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir este miércoles por la tarde, sobre las 19:25 horas, en un incendio en una vivienda adosada situada en la calle Oporto.

A su llegada, el equipo de emergencias comprobó que el fuego se había originado en una habitación del inmueble. Finalmente, consiguieron controlarlo sin que hubiese ningún herido.

Esa misma tarde, sobre las 14:10 horas, los bomberos rescataron a un niño que se había quedado atrapado en uno de los juegos del patio de su colegio, situado en A Zapateira.