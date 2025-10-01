BDS organiza en A Coruña una lectura de nombres de niñas y niños asesinados en Palestina

El próximo viernes 3 de octubre tendrá lugar en A Coruña una lectura de los nombres de las niñas y niños asesinados en Palestina a manos de Israel, una cifra que según las últimas estimaciones llega a 18.000 menores. Será junto al Obelisco desde las 08:00 horas.

La iniciativa está impulsada por el movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) fundado hace 20 años por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina. Con este tipo de acciones busca crear una herramienta de resistencia no violenta para presionar a Israel y que cumpla el derecho internacional y los derechos humanos.

En colaboración con la emisora local CUAC FM, la organización está buscando voluntarios para la lectura. Las personas interesadas se podrán poner en contacto en el teléfono 658 306 394 o en el mail estela@cuacfm.org.

Esta acción ya ha tenido lugar en otras ciudades del mundo para abrir un espacio de duelo compartido en solidaridad con Palestina y para poner el foco en el sufrimiento de la infancia que causa el Estado de Israel.

Entre las reivindicaciones de BDS están el fin de la ocupación y la colonización de las tierras árabes ocupadas y desmantelar el muro; el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel y el respeto, protección y promoción del derecho al retorno de los refugiados palestinos.

Cartel del acto de lectura de los nombres de niñas y niños asesinados en Palestina. BDS

En un comunicado, el movimiento recuerda que desde la ofensiva de Gaza, según los datos del Ministerio de Sanidad, han sido asesinadas cerca de 65.000 personas de las cuales más de 18.000 eran niñas y niños. De acuerdo con las cifras de la UNRWA, más de 138.000 personas resultaron heridas y cientos de miles han sido desplazadas.