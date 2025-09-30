El TSXG avala definitivamente el Plan Xeral de Abegondo (A Coruña) tras superar los cuatro recursos

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Abegondo, en A Coruña, ha quedado libre de trabas judiciales tras superar los cuatro contenciosos presentados contra su aprobación definitiva.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar la última demanda, interpuesta por un particular que pedía la nulidad del planeamiento por la catalogación de unos inmuebles en O Adro.

La sentencia, notificada a la Xunta y al Concello, concluye que la plaza de O Adro es un bien de dominio público de titularidad municipal y que su calificación como sistema local de espacios libres es correcta.

El tribunal subraya que los demandantes mantienen un derecho de uso sobre el subsuelo, con una plaza de garaje y un trastero, pero que la normativa impide que estos terrenos pasen a ser propiedad privada.

El fallo impone además el pago de costas procesales a la parte demandante, hasta un máximo de 1.500 euros.

Con este pronunciamiento, el PXOM supera los cuatro recursos interpuestos: dos ya habían sido desestimados (uno por la clasificación de una parcela y otro por el ancho de un vial), mientras que el cuarto fue retirado por los propios demandantes.

El Plan Xeral de Abegondo fue aprobado definitivamente por la Consellería de Medio Ambiente y publicado en el Diario Oficial de Galicia el 6 de noviembre de 2023.