Reabierta al tráfico la avenida da Sardiñeira, en A Coruña, tras su renovación integral

La avenida da Sardiñeira reabrió hoy al tráfico tras completar los trabajos de renovación del firme y avanzar en la reurbanización integral impulsada por el Concello de A Coruña en el barrio de Os Mallos.

Los trabajos incluyeron señalización, pintado de calzada y cambios de sentido en calles interiores, como Mariana Pineda, Francisco Catoira, Borrallón y San Rosendo, con el objetivo de ganar conectividad y mejorar la permeabilidad del tráfico rodado.

Paralelamente, se han completado las nuevas aceras, más anchas y accesibles, y un nuevo tramo de carril bici, diseñado para fomentar desplazamientos en vehículos no motorizados hacia y desde la futura estación.

El proyecto forma parte de una inversión global de casi cinco millones de euros en la zona, que incluye la reurbanización de la avenida da Sardiñeira (1,6 millones, con fondos Next Generation), la construcción de un nuevo viario que conectará con la avenida de Arteixo (2,2 millones) y las mejoras en la avenida dos Mallos, junto con la renovación de su red de saneamiento (1 millón).

Con estas actuaciones, el Concello busca consolidar un entorno más accesible, sostenible y conectado, preparándose para la puesta en marcha de la estación intermodal.