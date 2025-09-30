Fallece el padre de la alcaldesa de Betanzos (A Coruña), Maria Barral

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, en un acto. Concello de Bentanzos.

Esta madrugada ha fallecido en Betanzos Joaquín Barral López, padre de la alcaldesa, María Barral, causando un profundo dolor en la sociedad betanceira.

Los restos mortales reciben duelo en el tanatorio Mariano, estando programado el funeral para mañana miércoles a las 18:00 en la iglesia de Nosa Señora dos Remedios.

El entierro tendrá lugar a continuación en el cementerio de San Salvador, en el ayuntamiento de Bergondo, en una ceremonia de corte más privado y reservada a la estricta intimidad familiar.

La primera edil ha recibido a lo largo del día de hoy diferentes muestras de pésame y dolor, tanto de forma pública como privada.