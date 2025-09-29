María Rivas asume con "cierto cosquilleo y nerviosismo" su primer día en María Pita en A Coruña

"Hoy a las 8 he fichado en el Palacio de María Pita, en lo que ha sido mi vuelta a casa. He sentido el cosquilleo y el nerviosismo de una veterana funcionaria debutante". Con estas palabras abrió María Rivas su intervención durante el acto de toma de posesión de Julio Abalde como nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña.

Con un tono personal y emotivo, Rivas recordó su etapa al frente del cargo desde 2018 y trató de justificar así el motivo de su marcha.

Rivas recordó su trayectoria en la administración pública, que siempre estuvo guiada por principios de igualdad, justicia social y compromiso. "He tenido la fortuna de hacer política siendo fiel a los principios que trasladaba a mi toma de posesión. Creo en la igualdad y hoy subrayo con orgullo lo que hemos hecho en la provincia, como el programa Viogente y en equiparar derechos", señaló.

La exsubdelegada también puso de relieve la importancia de una administración pública fuerte, capaz de enfrentar desafíos como la pandemia, y agradeció de manera especial a los equipos con los que ha trabajado diariamente. "Gracias por vuestro compromiso y fuerza diaria por nuestra seguridad. Gracias por hacer posible lo imposible", dijo, emocionándose al mencionar a compañeros concretos, entre ellos Javier Losada.

María Rivas valoró la confianza mostrada por la alcaldesa Inés Rey, destacando la importancia de construir la ciudad desde la colaboración y el respeto profesional. Con ello ha mostrado su compromiso en hacer la mejor ciudad posible acompañada de "una mujer que ha roto un techo de cristal en política"

"Seguiré haciendo política y administración pública desde A Coruña. Allí me encontraréis", concluyó, cerrando un capítulo de siete años y dando paso a Julio Abalde en su nuevo cargo.

El acto representó no solo un relevo institucional, sino también un homenaje al compromiso de Rivas con la administración pública y la ciudadanía, subrayando que la política y la gestión pública son inseparables de la vida cotidiana de los coruñeses.