El Gobierno local de A Coruña y el BNG abren las negociaciones de los presupuestos de 2026

A Coruña dio hoy el primer paso hacia la elaboración de los presupuestos municipales de 2026 con una reunión entre el portavoz del Gobierno local, Manuel Lage Tuñas, y el del BNG en la ciudad herculina, Francisco Jorquera.

El encuentro, previsto con para finales de septiembre, sirvió como primera toma de contacto para pactar calendario y metodología de trabajo.

A la salida, Lage destacó la buena disposición tanto del para avanzar en un pacto que permita dotar a la ciudad de un presupuesto "ambicioso" y adaptado a sus necesidades.

Hablaron de un presupuesto centrado en los barrios con intenciones de "mejorar equipamentos y accesibilidad", así como la necesidad de impulsar un crecimiento económico y mejorar espacios de convivencia y zonas verdes en un momento en el que la ciudad ya supera los 250.000 habitantes

"Trabajamos con la idea de dinamizar la economía, incrementar la protección social y desenvolver una política centrada en los barrios. Queremos una Coruña con mayor cohesión social", señaló Lage en una rueda de prensa esta mañana al preguntarle por los temas tocados en la reunión.

"Las sensaciones son buenas y creo que es posible un presupuesto progresista para A Coruña", concluyó.

Por su parte, Jorquera calificó el encuentro como una primera aproximación para establecer la hoja de ruta de las negociaciones, que se prolongarán a lo largo del mes de octubre. "O único que fixemos foi pactar un calendario e unha metodoloxía. A negociación propiamente dita será a que esclareza as marxes para un acordo", explicó.

El portavoz nacionalista recordó que la firmeza del BNG en las conversaciones sobre los presupuestos de 2025 provocó, a su juicio, una rectificación por parte del PSOE, que ahora "está a dar impulso a acordos incluídos no pacto de investidura". En ese sentido, insistió en que el BNG afronta las nuevas negociaciones con una actitud "de boa disposición pero expectante".

Jorquera puso también sobre la mesa una demanda clave para el BNG: recuperar para el pleno municipal las competencias de control y fiscalización del cumplimiento de los presupuestos, así como la aprobación de sus modificaciones, con el objetivo de reforzar la democracia y la participación en la gestión municipal.

Ambas partes quedaron en seguir avanzando en las próximas semanas, con una segunda reunión ya prevista para octubre, de la que aun no han concretado una fecha.