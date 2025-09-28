Muere Carlos Fernández Santander, periodista e historiador coruñés

El periodista, historiador y documentalista coruñés Carlos Fernández Santander falleció este domingo a los 80 años.

Autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil, el franquismo y la memoria histórica, fue también director de más de medio centenar de documentales y colaborador habitual en distintos medios de comunicación.

Desde la histórica Librería Arenas, Manuel Arenas le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

"He recibido la triste noticia del fallecimiento, del escritor e historiador D. Carlos Fernández Santander, gran colaborador y amigo de Librería Arenas, así como miembro del Jurado del Premio Literario Fernando Arenas Quintela. Nuestro más sentido pésame por su fallecimiento y un recuerdo desde aquí a su memoria. Amigo Carlos, descansa en paz".

Su legado cultural y su compromiso con la memoria seguirán presentes en A Coruña y en toda Galicia.