Dos focos de incendio en distintos puntos de Someso, en A Coruña, en menos de dos horas

A la izquierda un incendio en Lugar Lamelas, y a la derecha junto a la avenida García Sabell @sector7_coruna

Los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir dos veces esta misma tarde a la zona de Someso, en A Coruña, por dos focos de incendio en diferentes puntos del barrio. El primero en lugar Lamelas y el segundo a escasos metros de la avenida García Sabell en dirección Matogrande.

El de lugar Lamelas sucedió a eso de las 15:30 horas y pudo ser controlado por los servicios de emergencias sin ningún tipo de inconveniente.

Tal como informan los bomberos, las llamas se originaron en una franja de unos 15 metros de vegetación y arbustos, principalmente "plumachos", ubicada en el interior de una finca cerrada con vallas de obra, situada entre la Avenida de la Universidad, la vía del tren y el edificio de sindicatos, en lugar Lamelas.

Según detalla el boletín de incidencias de Bomberos Coruña, acudieron hasta el lugar tras recibir el aviso de la existencia de un fuego en una zona de difícil acceso debido al cerramiento perimetral de la parcela.

La rápida intervención de los equipos de extinción evitó que el incendio se propagara a zonas colindantes, cerca de las vías del tren y de la zona residencial.

Por su parte, el segundo de los focos sucedió en torno a las 17:00 horas de esta tarde entre unos matorrales próximos a la avenida García Sabell, en dirección Matogrande desde Pocomaco. Elos servicios de emergencias se encuentran trabajando ahora mismo para tratar de sofocar las llamas, que se encuentran a muy pocos metros de la carretera. Para ellos fue preciso cortar uno de los carriles de la vía.

Desde la AAVV Sector 7 Recinto Ferial lamentan que estos sucesos se repitan de forma tan periódica. Señalan que hay zonas en obras que no se exponen a ningún tipo de mantenimiento y por eso se forman matorrales que luego prenden fuego. Explican que no es la primera vez que los bomberos tienen que acudir a la zona por este mismo motivo.

