La Audiencia de A Coruña ratifica el archivo de la querella contra el alcalde de Sada por el 'Chiringuito'

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la denuncia interpuesta por la exconcejala María Pardo contra el alcalde de Sada, Benito Portela, y el exedil de Urbanismo, Francisco Montouto, en relación con la gestión de la concesión de El Chiringuito y la recuperación de la zona de dominio público marítimo-terrestre.

La denunciante acusaba a los responsables municipales de presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, el tribunal concluye que no existió ninguno de estos delitos.

De hecho, así lo ha trasladado el propio partido sadense a través de un comunicado compartido a los medios, en el que ha trasladado que "no hubo perjuicio económico para el Concello y que el gobierno local actuó con diligencia en un contexto de notable complejidad administrativa, marcado por la contradicción de informes entre distintas administraciones".

Desde Sadamaioría expresan su satisfacción por la resolución judicial, que consideran una muestra más de los intentos fallidos de "judicializar" la vida política local con fines partidistas.

"Se trata de una nueva denuncia sin fundamento presentada únicamente con objetivos políticos: tratar de expulsar a Benito Portela de la Alcaldía al no poder hacerlo mediante las urnas", señalan desde la formación, que recuerda que otros procesos anteriores ya tuvieron desenlaces similares.

El partido insiste en que este tipo de acciones buscan "entorpecer y desgastar" el proyecto que representa Sadamaioría, pero reitera su compromiso con la defensa del interés público y una gestión transparente "al servicio de la vecindad de Sada".