Desestiman la reclamación de 15,3 millones de la Compañía de Tranvías al Concello de A Coruña

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de A Coruña ha desestimado la reclamación patrimonial presentada por la Compañía de Tranvías de A Coruña, que solicitaba al Concello una indemnización de 15,3 millones de euros. La empresa de transportes alegaba haber sufrido perjuicios económicos derivados de la reducción unilateral de las tarifas del transporte urbano, que ejecutó el gobierno de la Marea, así como de la no actualización de los precios correspondientes a los años 2019 y 2022.

En concreto, Tranvías reclamaba 6,28 millones de euros por la supuesta falta de revisión al alza de la tarifa, que habría debido situarse en 1,39 euros en 2019 y 1,42 euros en 2022. El resto de la cuantía reclamada se derivaba de la incidencia del acuerdo municipal adoptado en septiembre de 2018, anulado posteriormente por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en octubre de 2021.

En la sentencia, la magistrada María Pedreira García, sostiene que la anulación del acuerdo no genera automáticamente derecho a indemnización, ya que no se ha acreditado la existencia de un daño efectivo ni antijurídico. Los informes periciales incorporados al proceso indicaron que la compañía mantuvo su beneficio económico a lo largo del período reclamado y que la reducción de tarifas incluso provocó un incremento en el número de usuarios del transporte urbano.

El fallo subraya además que la reclamación de la empresa relativa a la revisión de tarifas debía tramitarse en el marco del convenio de concesión que regula la relación con el Concello, y no a través de la vía de responsabilidad patrimonial. Por tanto, la vía contencioso-administrativa invocada por Tranvías no era la adecuada para solicitar la actualización de los precios.

La sentencia, contra la que no cabe recurso de apelación, desestima en su totalidad el recurso interpuesto por la compañía y no realiza pronunciamiento sobre las costas. Con ello, el Concello da Coruña queda exento de abonar la millonaria indemnización solicitada.

Tranvías estudia posibles vías jurídicas

Por su parte, desde la Compañía de Tranvías señalan que están estudiando con sus servicios jurídicos la sentencia recibida este viernes. Sobre la que señalan que tras un análisis inicial, les ha sorprendido su contenido y que se encuentran valorando próximas acciones legales a tomar.