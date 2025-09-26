Desarticulado un importante punto de venta de drogas en el área metropolitana de A Coruña

Desarticulado un importante punto de venta de drogas en la provincia de A Coruña Cedida

La Guardia Civil de Arteixo ha llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas en el área metropolitana de A Coruña, que ha resultado en la detención de un total de cuatro personas y la incautación de una cantidad significativa de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició en febrero de 2025 en Meicende (Arteixo), a raíz de la detención de un individuo que se dedicaba a la venta activa de drogas en la zona. Esta detención inicial, fruto del esfuerzo de la Guardia Civil de Arteixo por erradicar el consumo y tráfico de estupefacientes en el municipio, fue la pieza clave que permitió desentrañar una red más compleja.

A partir de la información obtenida, la Guardia Civil logró identificar y localizar a la persona que suministraba la droga al detenido en Meicende. Este individuo residía en Culleredo, desde donde centralizaba su actividad ilícita.

Las investigaciones posteriores permitieron descubrir a la principal proveedora de este traficante, una mujer residente en la ciudad de A Coruña.

La fase final de la operación, ejecutada en septiembre de 2025, se saldó con la detención de estas tres personas: dos de Culleredo y una de A Coruña. Como parte de los operativos, se realizaron registros en una vivienda y un bajo en A Coruña, así como en otra vivienda en Culleredo.

Durante los registros, la Guardia Civil incautó 1.332 gramos de cocaína, 507 gramos de MDMA, 210 pastillas de éxtasis. Así como 6.630 euros en efectivo, dos vehículos y varios teléfonos móviles.

Tres de los cuatro detenidos han ingresado en prisión. Esta operación subraya el compromiso de la Guardia Civil con la seguridad ciudadana y la lucha continua contra el tráfico de drogas, demostrando que la labor de erradicación en puntos de venta locales puede llevar a la desarticulación de redes delictivas más amplias.