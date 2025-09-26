El concurso de la fachada marítima de A Coruña actualiza criterios para ampliar la participación

El contrato para adjudicar la redacción del diseño de la fachada marítima de A Coruña saldrá de nuevo a concurso "en los próximos días" tras actualizar algunos requisitos. Este viernes, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria con representación de las administraciones del plan de Coruña Marítima ha aprobado por unanimidad esta nueva licitación para "facilitar el acceso y la competencia del mayor número posible de equipos que quieran participar".

En declaraciones a medios en la sede de la Autoridad Portuaria, su presidente Martín Fernández Prado ha remarcado el deseo de incrementar la participación local, recordando a su vez que en la anterior licitación ya hubo propuestas coruñesas.

Los cambios del concurso

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal del Concello da Coruña, José Manuel Lage, detalló que se modifican dos criterios de tal manera que "ningún profesional da cidade queda á marxe".

El principal atañe al requisito de tener experiencia previa en proyectos de gran envergadura, cambiando el presupuesto de 100 millones a 5 millones.

"Facilítase que calquera profesional que teña participado nunha obra de máis de 5 millóns de euros poida concursar", explicó, recordando a su vez que en la xunta de goberno local de este miércoles se adjudicó la renovación de Santa Lucía por 9,6 millones de euros.

Otra modificación se refiere a que, para poder participar, el requisito mínimo es cumplir al menos uno de los criterios establecidos en la licitación.

"Non se trata de pintar debuxos. Se trata de que a proposta para transformar a fachada marítima é a conxunción de equipos multidisciplinares que teñen que facer estudios de viabilidade, sociais, técnicos, económicos...", subrayó Lage al respecto.

Ante estos cambios, el representante del Concello recalcó que Coruña Marítima trabaja con la "máxima transparencia" para facilitar la "máxima concurrencia". "Non hai ningún profesional que teña participado no ámbito do urbanismo, da economía sostible, da transformación ou da edificación que non vaia poder participar", añadió.

La actualización de estos criterios viene motivada por una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, que indicaba que el contrato debía, o bien justificar por qué se pedían requisitos relativos a la experiencia en ciudades de más de 150.000 habitantes y en edificios singulares por más de 100 millones de euros, o directamente eliminarlos.

Esta revisión se produjo tras las alegaciones presentadas por distintas agrupaciones en A Coruña, denunciando que los requisitos limitaban las opciones para arquitectos de la ciudad, priorizando a estudios internacionales.

A Coruña verá una "maqueta" de su fachada marítima renovada a finales del 2026

La Autoridad Portuaria, una de la administraciones que componen Coruña Marítima —junto al Concello, Xunta, Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y ADIF, ha sido la encargada de tomar esta decisión y licitar de nuevo el proyecto.

Su presidente, Martín Fernández Prado, aclaró que la licitación se publicará "en los próximos días".

Estos cambios en los requisitos de la licitación han modificado ligeramente los plazos del proyecto.

Inicialmente, tras la publicación de los pliegos el pasado mes de mayo, se contemplaban 12 meses para la adjudicación de la redacción del master plan y luego otros 12 para la elaboración del proyecto. De esta forma, la idea inicial era contar con el plan para rediseñar la fachada marítima coruñesa en verano del 2027.

Ahora, estos plazos se mueven, retrasando la fecha para tener el contrato adjudicado al último trimestre del 2026 y el plan redactado hasta, al menos, otoño del 2027.

En la intervención ante los medios, tanto Fernández Prado como Lage recalcaron que se trabaja "con holgura" y sin "ningún tipo de retraso en los plazos marcados".

El portavoz municipal declaró además que esperan que "no último trimestre do 2026 podamos ter unha maqueta e que os cidadáns vexan a primeira fase deste traballo".

Colaboración entre administraciones con las elecciones de 2027 en el horizonte

Otro aspecto que señalaron ambos representantes fue el buen entendimiento entre administraciones para un plan "de ciudad".

"Desde que comezou o proceso se ve que hai un consenso institucional e unha maioría social moi ampla respaldando o proxecto de transformación máis importante desta cidade no século XXI", afirmó al respecto Lage.

Para cuando se cuente ya con una idea inicial de cómo será el rediseño de la fachada marítima, las elecciones municipales del 2027 estarán a la vuelta de la esquina. En este sentido, el portavoz municipal reconoció que "a decisión dos diferentes responsables das administracións foi tamén que o debate político, lóxico e razonable en calquera convocatoria non opaque nin se de ningún tipo de turbidez nun proxecto destas características" que "trascende un mandato".