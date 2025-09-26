La campaña de A Coruña para controlar el uso de bicicletas y patinetes deja 16 multas en tres días

A Coruña está inmersa en una campaña de controles intensivos y específicos del uso correcto de las bicicletas y los patinetes eléctricos desde el lunes. Una vigilancia que dejó como resultado 16 multas en solo tres días, la mayor parte de ellas por circular con los auriculares puestos.

Las multas realizadas en solo tres días se debieron principalmente al uso de auriculares mientras circulaban, con un total de 12, seguidas de tres por ir por la acera y una por saltarse un semáforo en rojo.

Este tipo de controles están siempre activos, pero el ayuntamiento realiza de forma periódica campañas más intensas y específicas.

Unos controles que se complementan con los del uso de BiciCoruña: hasta junio, más de 200 personas habían sido sancionadas por un mal uso de este servicio. Los impagos son uno de los motivos más comunes que llevan a la suspensión del servicio por días.

Las normas

La nueva ordenanza de movilidad sostenible establece que las bicicletas pueden circular por la calzada a un máximo de 45 kilómetros por hora o por un carril específico a 20 kilómetros por hora. Los menores de 12 años acompañados por un adulto sí podrán ir por aceras, parques o espacios similares.

Las reglas también recogen la obligación de cumplir con las tasas de alcoholemia, así como la prohibición de usar auriculares mientras se circula y de realizar maniobras bruscas.

Los patinetes, por otro lado, deberán ir a 25 kilómetros por hora y por el carril principal de circulación. En el resto de situaciones, son similares a las de las bicicletas, como es el caso de la tasa de alcoholemia, uso de auriculares, formas de circulación y demás.