La avenida de la Sardiñeira en A Coruña abrirá al tráfico la semana que viene

La avenida de la Sardiñeira reabrirá al tráfico la próxima semana. El Concello prevé que sea el martes cuando los vehículos puedan volver a circular por la avenida, que ya afronta la fase final de los trabajos de una reurbanización, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en el entorno de la futura estación intermodal.

Tal y como avanzó este viernes la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, estos días se están ejecutando los trabajos de renovación del firme de la calzada, un paso fundamental para que por la avenida puedan volver a circular los vehículos. Si las condiciones meteorológicas de estos días son favorables para el avance de las obras, la previsión de los servicios municipales es que la avenida se abra al tráfico el próximo martes 30.

"Esto no quiere decir que ya hayan finalizado las obras en la avenida. Hay tareas por concluir, pero entendemos que es necesario facilitar el tránsito a medida que vamos cumpliendo las fases de ejecución", razonó la concejala, que recordó que, en el marco de las conversaciones mantenidas con la vecindad de Los Mallos, el Concello habilitará el giro a la izquierda hacia la ronda de Outeiro en la confluencia de la ronda con la avenida de la Sardiñeira.

Mejoras de movilidad en las calles interiores del barrio

Las actuaciones en materia de movilidad en el barrio de Los Mallos no terminarán en la avenida de la Sardiñeira. Tras los estudios efectuados por el personal profesional del área y las reuniones mantenidas con las y los residentes del barrio, estos días ya se está trabajando en la señalización y en el pintado de los cambios de sentido que entrarán en vigor este lunes 29 en las calles Francisco Catoira, Mariana Pineda, Borrallón y el tramo de San Rosendo que conecta Francisco Catoira con la avenida de la Sardiñeira.