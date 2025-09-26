Adjudicadas las obras en Oleiros y Cambre (A Coruña) para dar continuidad al paseo de la ría de O Burgo

Panorámica de la ría de O Burgo en A Coruña (Cambre, Culleredo y Oleiros) Ministerio para la Transición Ecológica

El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado la contratación de las obras para la construcción del paseo de la ría de O Burgo en la zona del O Seixo, con el objetivo de conectar los tramos de Oleiros con el Graxal, en Cambre.

El proyecto, valorado en 1,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de nueve meses, permitirá dar continuidad a los recorridos peatonales y ciclistas que ya bordean buena parte de la ría.

Además, se prevé que antes de final de año se adjudique el último tramo pendiente, entre Beiramar y O Paraíso, con unos 200 metros de recorrido. Con esta actuación será posible rodear a pie o en bicicleta toda la ría, desde Oleiros hasta A Coruña, pasando también por Cambre y Culleredo.

El alcalde de Oleiros destacó que este avance es fruto de una larga gestión política iniciada tras las obras de dragado de la ría de O Burgo: "Luchamos mucho para que se acabase el paseo en O Seixo y se conectase con Cambre, y ahora va a ser una realidad inmediata. No paramos en ningún momento: cortamos accesos, denunciamos públicamente la situación, fuimos a Madrid… y al final aceptaron lo que pedíamos".

El nuevo tramo dará continuidad a la red de sendas y paseos costeros impulsados por el Concello de Oleiros, que ya se extiende desde Lorbé hasta Perillo, y que próximamente se ampliará también en el litoral de Dorneda, entre Naval y Canide.

Críticas de APECCO al procedimiento de adjudicación

Por su parte, la Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) ha mostrado su preocupación y rechazo ante la decisión del Ministerio de encargar directamente las obras a TRAGSA, "en lugar de abrir un proceso de licitación pública abierto y competitivo, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público".

En consecuencia, APECCO y el resto de organizaciones del sector apelan a las Administraciones para que reconsideren este tipo de adjudicaciones y opten por procedimientos abiertos que garanticen igualdad de oportunidades, eficiencia en el gasto público y la generación de riqueza y empleo en Galicia.