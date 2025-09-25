Un hombre muere de un infarto en la calle San Andrés de A Coruña cuando salía de misa

Un hombre de avanzada edad perdió la vida en la tarde de este jueves al sufrir un infarto a la salida de la iglesia Castrense de San Andrés, en pleno centro de A Coruña. Los hechos se produjeron en torno a las 20:30 horas, justo después de finalizar la misa de las 20:00, cuando el feligrés salía del templo acompañado del resto de asistentes. En ese momento, cayó desplomado en plena calle.

Una mujer que pasaba por allí fue la primera en intentar auxiliarle. Se acercó para practicarle maniobras de reanimación, pero pese a sus esfuerzos, y posteriormente a los del personal sanitario desplazado, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Hasta el lugar acudieron tres ambulancias y varias patrullas de la Policía Local y Nacional. Los agentes, ante la gran afluencia de personas en la zona a esa hora de la tarde, trataron de ocultar el cuerpo utilizando los propios vehículos policiales como pantalla para evitar que quedara a la vista de transeúntes y curiosos.

Según relataron testigos presenciales, durante la espera a que el juez llegara para autorizar el levantamiento del cadáver, el párroco de la iglesia salió al exterior para administrarle la extremaunción, en un gesto que conmovió a quienes se encontraban en el lugar.