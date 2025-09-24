¿Seguirá luciendo el sol en A Coruña?

El miércoles ha amanecido en A Coruña con cielos casi despejados, contando solo con unas nubes altas que dejan pasar los primeros rayos del sol. Para esta jornada no se esperan lluvias, en un día, eso sí, en el que habrá un ligero descenso de las temperaturas.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, los termómetros se moverán hoy entre los 12 grados de mínima y los 22 grados de máxima, aunque la baja incidencia de los rayos solares no llegará a provocar sensación de calor.

Tampoco se hará notar el viento, con rachas muy débiles a lo largo de la jornada. En cuanto a la calidad del aire, esta se mantiene favorable.

En los próximos días el ciclón tropical Gabrielle se acercará a la comunidad, aunque lo hará de forma debilitada, dejando un cambio de tiempo para el fin de semana. Así, para este jueves y viernes todavía se esperan cielos soleados y temperaturas estables aunque frescas.

Será previsiblemente el sábado cuando regresen las lluvias, con especial incidencia el domingo y el próximo lunes.