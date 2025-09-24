La Autoridad Portuaria de A Coruña, sobre la plataforma flotante de O Parrote: "Es cuestión de días"

La recreación de la Xunta de la plataforma del Parrote. Autoridad Portuaria de A Coruña

La plataforma flotante de O Parrote estará terminada en A Coruña en "cuestión de días". Así, lo ha confirmado este miércoles, 24 de septiembre, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, durante una rueda de prensa con motivo de la visita al Puerto de A Coruña de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, para conocer las instalaciones y proyectos que se están llevando a cabo.

Las obras forman parte de la primera fase de la construcción de la nueva zona de baño de O Parrote, cuya finalización estaba prevista por la Xunta para el final del verano, aunque no se cumplió el plazo. "La obra principal está hecha, solo faltan algunos acabados como el suelo de madera, cartelerías y barandillas. Será cuestión de días", indicó el encargado de Fernández Prado.

El presidente recordó que se trata de una obra que financia y construye íntegramente la Xunta, y que por tanto, la principal responsable de gestionar su construcción es la consellería de Infraestruturas.

El Gobierno gallego se encuentra licitando el concurso para el edificio de servicios que contará con vestuarios, un pañol para embarcaciones y un pequeño espacio de restauración, cuya adjudicación se espera para octubre. "Hemos recibido varias propuestas y están ahora mismo fallándose los informes", añadió.

Asimismo, Fernández Prado destacó que la nueva plataforma permitirá ampliar los servicios para los deportes náuticos y actividades recreativas, mejorando la experiencia de los usuarios y ofreciendo mayor comodidad a quienes se bañan en la zona.

Visita de la conselleira do Mar

En cuanto a la visita de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el presidente de la Autoridad Portuaria explicó que dedicará la jornada a recorrer el puerto de A Coruña y conocer en detalle todas las instalaciones y proyectos en marcha. "Nos permite presentarle tranquilamente los principales trabajos que estamos realizando y los planes de futuro del puerto", señaló.

Durante su visita, la conselleira se reunirá con representantes del sector pesquero y realizará un recorrido tanto por el puerto interior como por el exterior para conocer tanto sus instalaciones como los proyectos que se están llevando a cabo.