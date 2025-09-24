Martín Fernández Prado, sobre Coruña Marítima tras el aval del Tribunal: "Aporta solvencia"

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, aseguró este miércoles que la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el Plan Maestro de Coruña Marítima "aporta mucha solvencia, ya que avala prácticamente todo el pliego".

Siguiendo esta línea, destacó que el fallo clarifica el procedimiento y que permitirá avanzar en la licitación "con todas las garantías jurídicas". Así, lo ha señalado este miércoles, en declaraciones a medios con motivo de la visita al Puerto de A Coruña de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que la resolución clarifica el proceso y permitirá avanzar con garantías.

"La resolución nos indica que debemos valorar si justificamos o eliminamos algunos puntos, pero la decisión final corresponde al consejo de administración, donde están representadas todas las administraciones implicadas", señaló.

Fernández Prado precisó que el consejo de administración se reunirá el próximo viernes, 26 de septiembre, para abordar estos aspectos y tomar la decisión definitiva. "Respetaremos lo que decida el consejo, aunque ya hemos iniciado conversaciones entre las distintas administraciones para preparar el proceso de licitación y poder avanzar en los próximos días", añadió.

Sobre la participación de arquitectos y técnicos locales, el presidente subrayó que está garantizada. "En la primera licitación participaron once UTEs, muchas con arquitectos locales. Lo que pedíamos era experiencia previa en proyectos de urbanismo, no en edificación. Este es un proyecto muy complejo, probablemente el más complicado que ha tenido la ciudad en siglos, con aspectos de transporte público, movilidad, hidráulica y sostenibilidad", explicó.

El concurso, recalcó Fernández Prado, no se trata de un concurso de ideas, sino de contratar equipos multidisciplinares capaces de desarrollar documentos técnicos complejos.

"Estamos hablando de un proyecto de un millón de metros cuadrados en el corazón de la ciudad, en un espacio de valor ambiental y pesquero. Necesitamos equipos que puedan integrar planificación urbana, transporte, movilidad, hidráulica, paisaje y sostenibilidad de manera coordinada", concluyó.