Culleredo (A Coruña) refuerza la seguridad para la primera edición de O Burgo Fest

El Concello de Culleredo activará este viernes, 26 de septiembre, un dispositivo especial de seguridad con motivo de la primera edición de O Burgo Fest, que se celebrará en la explanada del Paseo Marítimo de O Burgo.

El operativo estará formado por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Servicio Municipal de Emergencias, Protección Civil y personal sanitario del 061, garantizando así una jornada de ocio y música en condiciones seguras.

Además, el consistorio instalará un Punto Violeta para ofrecer atención y apoyo en caso de posibles agresiones sexistas.

El Concello también habilitará plazas específicas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la avenida Juan Carlos I, para facilitar el acceso al recinto.

El festival comenzará a las 20:00 y se prolongará hasta las 03:00, convirtiéndose en una de las principales citas culturales del fin de semana en el área metropolitana.