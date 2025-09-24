Arde un coche en pruebas en el polígono de Pocomaco en A Coruña este mediodía

Un coche ardió a primera hora de esta tarde frente a un local de hostelería en el polígono de Pocomaco, en A Coruña. Clientes del local, así como trabajadores que pasaban por ahí, intentaron apagar las llamas, extintores en mano.

Ocurrió a eso de las 14:00 horas del mediodía, cuando los bomberos de A Coruña recibieron la alerta por fuego en el polígono empresarial. Al llegar al lugar, se encontraron con que había ardido el motor delantero del coche.

Por suerte no hubo que lamentar heridos, aunque del coche ya no hay nada que recuperar. Según han informado los trabajadores municipales en el boletín de incidencias, el vehículo se estaba exponiendo a unas pruebas realizadas por un taller de la zona.

A pesar del incidente, el tráfico no se vio afectado en la zona, aunque sí fue necesario cortar uno de los carriles de circulación, próximo a una de las rotondas del polígono.