Desaparece un vecino de Sada (A Coruña) de 73 años de edad

Imagen de la persona desaparecida en Sada. Concello de Sada.

El ayuntamiento de Sada ha publicado a última hora de ayer en sus perfiles en redes sociales la desaparición de un vecino de la localidad, de 73 años de edad.

Se trata de Celso Pérez Regueiro, al que las autoridades ya tratan de localizar.

Para facilitar la tarea, la última vez que fue visto vestía un pantalón vaquero y una camisa a rayas.

Las autoridades solicitan que, cualquier persona que pueda aportar cualquier dato sobre su paradero, se ponga en contacto con la Guardia Civil en el 062, con Policía Local en el 629.572.289, o directamente con el servicio de emergencias centralizado 112.