La Asociación de Amas de Casa de Miño (A Coruña) recoge manzanas para la Cocina Económica

Tal y como es habitual por estas fechas desde hace diez años, la Asociación de Amas de Casa de Miño ha participado en la recogida de manzanas que se lleva a cabo en el Pazo de Mariñán, aprovechando el fin del verano.

La actividad, que cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña y el propio ayuntamiento de Miño, se organiza con el objetivo de elaborar con esta materia prima compota y mermelada que, posteriormente, se dona a la Cocina Económica para poder colaborar en el mantenimiento de la entidad benéfica.

El primer edil de Miño, Manuel Faraldo, acompañó a las participantes y resalta su "ejemplo de generosidad y compromiso solidario que nos llena de orgullo como pueblo".