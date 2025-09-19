La nueva presidenta de la Audiencia de A Coruña demanda medios y plazas para ganar en eficiencia

Cortizas lee su discurso en la toma de posesión de la presidencia de la Audiencia de A Coruña.

"Una Audiencia más eficiente, más cercana y más justa para todos". Este objetivo ha sido proclamado este viernes por la magistrada María Teresa Cortizas González-Criado en el acto solemne de su toma de posesión como presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña y miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Cortizas ha avanzado que su mandato se apoyará en diez ejes fundamentales que persiguen tal fin y se ha comprometido a velar porque la Justicia sea perceptible como "comprensible, rápida y garante de los derechos de todas las personas".

Entre sus prioridades, ha asegurado que se encuentra la reducción de la litigiosidad, para lo que entiende que es necesario incrementar la celebración de juntas de magistrados con el objetivo de unificar criterios, así como impulsar las conformidades penales.

La presidenta de la Audiencia Provincial se propone dotar de plazas suficientes a las secciones civiles de los partidos judiciales de A Coruña y Santiago para hacer frente al aumento de casos, que en los órganos civiles considera "alarmante".

La "comunicación fluida con los presidentes y presidentas de los Tribunales de Instancia" es otro de los retos que se plantea Cortizas para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Para ello aboga por fomentar la transparencia y mejorar el acceso a la Justicia a las víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, la tercera edad, menores, adolescentes y otros colectivos vulnerables.

Violencia sobre la Mujer

En su discurso, la primera mujer en asumir la presidencia de la Audiencia ha exigido que se garantice la dotación adecuada de plazas para la Sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de A Coruña, "sin que sea asumible la transformación de plazas de las Secciones de Instrucción en Violencia".

Además, ha señalado que es "necesaria" la creación de una Sección de Violencia sobre la Mujer en Santiago y Ferrol. "Garantizar una gestión ágil y eficaz requiere dotar a los órganos de equipos especializados de tramitación, con el número suficiente de funcionarios y funcionarias que proporcionen el apoyo técnico necesario a jueces y juezas".

Cortizas ha destacado que las Audiencias Provinciales de Lugo y Ourense también están presididas por magistradas, tras lo que ha agradecido a los vocales del Consejo General del Poder Judicial "el reconocimiento de nuestra valía en un plano de igualdad con nuestros compañeros, reflejando así una realidad en la carrera judicial".

Trayectoria "comprometida y brillante"

La Sala de Gobierno del TSXG ha aprobado en el pleno desplazado celebrado hoy en la Audiencia Provincial de A Coruña solicitar que se le conceda la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Cortizas por sus años de servicio en el órgano gubernativo, del que forma parte desde 2009 como miembro electo.

El presidente del TSXG, Ignacio Picatoste Sueiras, ha destacado la trayectoria "prolongada, comprometida y brillante" de Cortizas, al tiempo que ha afirmado que algunos de los criterios que regirán su mandato serán "la defensa de la independencia judicial como garantía para la ciudadanía, el compromiso con la transparencia como principio irrenunciable que refuerza la confianza social, la atención prioritaria a las personas más vulnerables y la exigencia de medios adecuados y eficaces".