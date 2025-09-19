Míguez, absuelto por el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña, se opone al recurso de las acusaciones

La defensa de Alejandro Míguez, el único absuelto de los cuatro acusados por el crimen de Samuel Luiz ante el TSXG, ha respondido al recurso de casación interpuesto por las acusaciones el pasado mes de julio.

Así lo ha confirmado Manuel Ferreiro, su abogado, que ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita las apelaciones presentadas por la Fiscalía y por la acusación particular contra la absolución de su cliente.

Así, el alto tribunal deberá confirmar o revocar la absolución de Alejandro Míguez y de decidir las penas de los otros tres condenados por el asesinato del joven, que fueron condenados a entre 20 y 24 años de prisión.

La sentencia en cuestión, la número 68/25, fue dictada el pasado 20 de mayo de 2025 por el TSXG y exculpó a Míguez, quien en la primera sentencia dictada por la Audiencia Provincial había sido condenado a diez años de prisión como cómplice del asesinato.

Sin embargo, Alejandro Míguez nunca llegó a entrar en prisión. Durante todo este tiempo el joven ha permanecido en libertad, incluso después de que la Audiencia Provincial de A Coruña lo declarara culpable.

El objetivo del recurso de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo es que se anule la sentencia absolutoria y se emita una nueva resolución que condene a Míguez como cómplice, en línea con la primera resolución judicial, manteniéndose además las penas impuestas a los otros tres implicados en el crimen.

Según el Ministerio Fiscal, la sentencia del TSXG vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, al afectar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el derecho a un proceso con todas las garantías.

Además, se alega un error en la valoración de la prueba y una incorrecta aplicación de la ley penal, aspectos que, subraya la Fiscalía, se refieren exclusivamente al acusado Alejandro Míguez Roca.