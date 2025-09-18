Ofrecido por:
La niebla frustra varios aterrizajes esta mañana en el aeropuerto de A Coruña
El primer vuelo procedente de Madrid pudo tomar tierra pero los siguientes, desde Barcelona, Madrid y Valencia, tuvieron que desviarse a Vigo y Santiago
Te puede interesar: Así será la nueva zona VIP ampliada del aeropuerto de A Coruña: ya está en obras
La niebla con la que se ha despertado esta mañana la ciudad de A Coruña ha complicado la actividad diaria del aeropuerto de Alvedro a la hora de poder realizar los aterrizajes de los vuelos previstos.
Así, a pesar de que el primero de la mañana, un vuelo de Air Europa procedente de Madrid, pudo tomar tierra pasadas las 7:50, el resto de desplazamientos no corrieron la misma suerte.
Tanto el vuelo de Madrid como de Barcelona de las 8:40 y 9:10, operados por Iberia y Vueling, tuvieron que desviarse tras dar vueltas en el cielo a la espera de que la situación mejorase,
En el caso del vuelo que procedía desde la capital de España, tras un tiempo de espera, aterrizó en Lavacolla, y los pasajeros fueron trasladados en autobús.
Por su parte, el procedente de la ciudad condal, tras cerca de 60 minutos de espera, aterrizó en Peinador cerca de las 10:00.
El vuelo de Volotea que llegaba desde Valencia, con aterrizaje previsto a las 10:15, también tuvo que ser desviado a la capital gallega.