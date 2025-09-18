La niebla frustra varios aterrizajes esta mañana en el aeropuerto de A Coruña

Panel de información de vuelos en el aeropuerto de Alvedro.

La niebla con la que se ha despertado esta mañana la ciudad de A Coruña ha complicado la actividad diaria del aeropuerto de Alvedro a la hora de poder realizar los aterrizajes de los vuelos previstos.

Así, a pesar de que el primero de la mañana, un vuelo de Air Europa procedente de Madrid, pudo tomar tierra pasadas las 7:50, el resto de desplazamientos no corrieron la misma suerte.

Tanto el vuelo de Madrid como de Barcelona de las 8:40 y 9:10, operados por Iberia y Vueling, tuvieron que desviarse tras dar vueltas en el cielo a la espera de que la situación mejorase,

En el caso del vuelo que procedía desde la capital de España, tras un tiempo de espera, aterrizó en Lavacolla, y los pasajeros fueron trasladados en autobús.

Por su parte, el procedente de la ciudad condal, tras cerca de 60 minutos de espera, aterrizó en Peinador cerca de las 10:00.

El vuelo de Volotea que llegaba desde Valencia, con aterrizaje previsto a las 10:15, también tuvo que ser desviado a la capital gallega.