La Guardia Civil detiene en Betanzos (A Coruña) al autor del atraco a una gasolinera de Coirós

La Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un vecino de Betanzos, de 51 años, como presunto autor del violento atraco cometido el pasado 1 de septiembre en una estación de servicio de Coirós.

El hombre, que actuó junto a un cómplice, intimidó a una empleada con un cuchillo de grandes dimensiones antes de huir con la recaudación del día.

Los asaltantes llegaron al establecimiento encapuchados y en un vehículo al que habían colocado unas placas de matrícula robadas en A Coruña, pertenecientes a un coche del mismo modelo y marca, para dificultar su identificación.

Mientras uno aguardaba al volante, el otro entró en la gasolinera y obligó a la trabajadora a abrir la caja registradora bajo amenaza.

La investigación del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial permitió localizar el coche utilizado en el atraco el pasado 10 de septiembre en O Burgo, Culleredo.

Durante la detención, los agentes lograron recuperar 300 euros del dinero sustraído y el cuchillo empleado para intimidar a la víctima. El vehículo también fue intervenido como prueba.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Teixeiro.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para dar con el segundo implicado.