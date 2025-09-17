Cáritas inaugura en A Coruña un nuevo economato en el Barrio de las Flores

A Coruña cuenta desde este miércoles con un nuevo Economato de Cáritas Diocesana, ubicado en la Parroquia de la Resurrección del Señor, en el Barrio de las Flores, con el objetivo de reforzar la red de apoyo a las familias más vulnerables de la ciudad.

La apertura ha sido inaugurada y bendecida por el arzobispo, monseñor Francisco José Prieto Fernández, junto con la directora Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía; el delegado episcopal, Santiago Fernández, y la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Dolores Rivas Lombardero.

Los economatos de Cáritas no son simples puntos de distribución de alimentos. Son espacios que responden al Modelo de Acción Social de la entidad, que entiende la ayuda como un proceso humanizador.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha evolucionado significativamente. En 2019 se abrió el primer economato en la calle Bellavista, con la implicación de 8 parroquias y atención a 439 familias. En 2020 se sumó el economato de Reyes Magos, ampliando la red a 13 parroquias, y en 2022 se inauguró el centro de la Avenida de Hércules. En 2025, se sustituye el economato de Bellavista por el nuevo espacio en la Parroquia de la Resurrección del Señor.

Actualmente, los economatos Cáritas en A Coruña atienden a 2.121 familias, adaptándose a los cambios sociales y económicos que han transformado el perfil de las personas acompañadas. Entre los factores que influyen en esta transformación destacan el encarecimiento del alquiler, la dependencia de ayudas sociales como única fuente de ingresos y el aumento del coste de necesidades básicas como la alimentación y los suministros.

El arzobispo Francisco José Prieto Fernández ha señalado en el acto que "cada vez son más las familias que viven situaciones prolongadas de dificultad y precariedad. Este economato no es solo un lugar donde se distribuyen productos básicos, es un símbolo de esperanza, de comunidad y de compromiso con quienes más lo necesitan".