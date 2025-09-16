El PP instará en el Pleno al Gobierno a incorporar al plan de cercanías el corredor A Coruña-Betanzos

El Partido Popular de Betanzos presentará una moción para su debate en el próximo Pleno para instar al Ministerio de Transportes a incorporar de forma "prioritaria" el corredor A Coruña-Betanzos en la planificación, despliegue y arranque operativo de la primera fase del servicio ferroviario de Cercanías en Galicia, con opción de continuidad hasta Pontedeume.

Así lo han expresado en un comunicado en el que explican que, tras conocer que el departamento estatal ultima junto a Ineco un estudio sobre las posibilidades de implantación y desarrollo de un servicio de Cercanías en el Eje Atlántico, la portavoz del grupo municipal popular, Cecilia Vázquez, considera que Betanzos se encuentra ante una oportunidad "histórica" para mejorar la conectividad de su área funcional, "acercándoles nuevas opciones de movilidad sostenible a los vecinos, especialmente a las personas trabajadoras, estudiantes, usuarios de servicios públicos y turistas".

Señala que actualmente las conexiones ferroviarias de Betanzos con la ciudad herculina se limitan a los servicios desde la parada de Betanzos-Infesta, con tiempos de 24 a 38 minutos, y desde Betanzos-Cidade, con tiempos de 34 a 44 minutos, en ambos casos con "frecuencias insuficientes y con características muy alejadas de un servicio de Cercanías en lo referente a accesibilidad, embarque rápido, material rodante y tarifas".

Asimismo, ha recordado que el Ministerio de Transportes tramita el bypass de Betanzos, que conectará la línea León-A Coruña con la línea Betanzos-Infesta-Ferrol y que está pensado para reducir los tiempos en la línea A Coruña-Ferrol.

"Es imprescindible la coordinación de esta obra con el diseño del nuevo servicio de Cercanías para garantizar que Betanzos gane en conectividad y no suponga una degradación del servicio para los usuarios de proximidad",

La moción propondrá instar al Gobierno local a crear "inmediatamente" una Mesa de Movilidad con los grupos municipales, la Xunta, el Ministerio, Renfe y Adif, empresas y representantes de la comunidad educativa para hacer seguimiento a la petición del corredor de cercanías.

Incluye también unas características básicas para el servicio: una cadencia mínima de 14 minutos en horas punta y 30 minutos en horas valle, con todas las paradas necesarias para capturar demanda; una tarificación integrada con los abonos y precios del área de transporte metropolitano de A Coruña; y trenes aptos para una explotación intensiva, con acceso rápido, múltiples puertas y alta aceleración y frenado.

Añaden también "plena integración" intermodal en la estación de A Coruña (con intercambio del tren al bus urbano) y con la dotación de aparcamientos disuasorios en el entorno de las estaciones de Betanzos, aspectos que deberán ser coordinados tanto en el Ayuntamiento de A Coruña como con la Xunta de Galicia, respectivamente.