El Eixo Atlántico reclama que la conexión ferroviaria Vigo-Oporto se amplíe hasta A Coruña

El Eixo Atlántico ha reclamado este martes que la conexión ferroviaria internacional entre Vigo y Oporto se amplíe hasta A Coruña, en el marco de su propuesta para mejorar la conectividad transfronteriza entre Galicia y el norte de Portugal.

Así lo han solicitado después de que el presidente de la compañía ferroviaria, Pedro Moreira, confirmara la reanudación del Tren Celta en diciembre de 2025.

Ya que el servicio volverá a operar de manera directa entre Vigo y Porto, sin necesidad de transbordo en Viana do Castelo, instan a que este se amplie también a A Coruña.

Tal como anunció la entidad, que agrupa a municipios y diputaciones de ambas regiones, esto no habría sido posible sin las gestiones de su presidente Luís Nobre ante Comboios de Portugal (CP).

Durante este último período, aseguran, los pasajeros se vieron obligados a realizar un cambio de tren en la ciudad portuguesa debido a dos factores: el retraso en las obras de electrificación de la línea del Algarve y la falta de disponibilidad de automotoras de la serie 592, alquiladas a Renfe, que alcanzaron el límite contractual de uso.

Ante este escenario, el Eixo Atlántico plantea que el servicio deje de depender exclusivamente de Renfe y CP, y que pase a gestionarse a través de una empresa mixta capaz de operar con trenes bitensión, lo que permitiría extender la ruta hasta A Coruña. "La conexión con Porto no debe limitarse a Vigo, sino abrirse al conjunto de Galicia", sostienen desde la entidad.

Además, no se descarta recurrir a operadores privados si las condiciones del servicio no mejoran. En este sentido, el Eixo recuerda que la compañía Avanza mostró su interés en cubrir la línea, una solicitud que llegó a aprobarse en su momento pero que quedó en suspenso por la reestructuración de la empresa en la Península Ibérica.

Con esta reclamación, el Eixo Atlántico busca dar un nuevo paso en la integración ferroviaria de Galicia con el norte de Portugal, reforzando no solo los vínculos económicos y sociales, sino también la proyección internacional del eje atlántico ibérico.

Asimismo, el próximo objetivo será el de conseguir un servicio que una directamente Porto con la ciudad herculina, tal y como se ha logrado con el Tren Celta.