Trasladan al CHUAC de A Coruña a los cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo)

Un bomberos en las labores de extinción de un incendio en Barreiros Carlos Castro - Europa Press

Los cinco brigadistas heridos este domingo durante las labores de extinción del incendio forestal en Barreiros (Lugo) han sido trasladados en la madrugada de este lunes a la unidad de quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El traslado se realizó desde el Hospital Público de A Mariña, en Burela, donde recibieron la primera atención.

Según fuentes del centro hospitalario, todos presentan quemaduras de segundo grado con distinta afectación corporal y pronóstico grave. Uno de ellos, de 24 años, también sufre intoxicación por inhalación de humo.

Tal y como señala el parte médicco de cada uno de ellos, uno de los brigadistas de 24 años sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

El resto, también con quemaduras de segundo grado y pronóstico grave tienen parte del cuerpo quemado: el de 25, el 15% del cuerpo; el otro de 24, el 10% del cuerpo; el de 29 años en el 8% del cuerpo; y el de 27 años el 5%.

Los heridos forman parte de la brigada helitransportada de Castromaior y resultaron alcanzados por las llamas mientras trabajaban en el incendio declarado el domingo por la tarde en la parroquia de San Xusto de Cabarcos.

El fuego ha calcinado ya más de 20 hectáreas y obligó a cortar temporalmente la carretera nacional N-634 a la altura de Vilamar por la intensidad del humo. En las labores de extinción participan medios aéreos y terrestres, además de efectivos de la Brif con base en Asturias.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, se desplazó hasta el puesto de coordinación en Barreiros para seguir la evolución del operativo.