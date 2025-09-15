Lage Tuñas, sobre implantar Medicina en la Universidade de A Coruña: "Hay que dar un paso adelante"

El Concello da Coruña mantiene su compromiso con la propuesta de la Universidad de A Coruña (UDC) de contar con una facultad de Medicina entre su oferta educativa. Así lo ha subrayado este lunes el concejal de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage.

"Defendemos esta iniciativa, que también ha apoyado el Colegio de Médicos y una gran cantidad de profesionales. Si los responsables del Gobierno autonómico apuestan por mantener los estudios de Medicina única y exclusivamente en Santiago, esto sitúa a cada uno en su lugar", dijo Lage, durante el acto de supervisión del acceso provisional habilitado desde la AC-10 al nuevo CHUAC.

"Es el momento de dar un paso adelante", ha sentenciado para reivindicar el Chuac como un hospital de referencia tanto en Galicia como en el norte de España. Al respecto, ha insistido en que "debe haber una conversación entre las universidades y la Xunta", ha añadido.

Asimismo, el concejal señaló que la realidad es que no estamos en 1990, sino en 2025, y que la ciudad de A Coruña tiene un sector público muy potente en el ámbito sanitario y también un sector privado muy relevante. "Esto, junto a muchas otras circunstancias, respalda una iniciativa que el Gobierno de Inés Rey seguirá apoyando", concluyó Lage.