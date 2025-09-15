Los bomberos de A Coruña apagan un incendio en una vivienda de la calle Pablo Picasso

Los bomberos de A Coruña se han desplazado este lunes hasta una vivienda de la calle Pablo Picasso para apagar un incendio. Un particular fue quien dio la voz de alarma, alertando de que salía humo de un quinto piso.

El suceso se produjo en torno a las 13:59 horas y el incendio se originó por una pota olvidada al fuego. Hasta el lugar se desplazó un dispositivo con tres vehículos y nueve bomberos, además de la Policía Local. A su llegada, los bomberos accedieron a la vivienda por una ventana con la autoescalera y, una vez dentro, procedieron a retirar la pota.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, ya que en el momento del incendio no había nadie en la vivienda.