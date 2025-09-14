Ofrecido por:
Arde una casa deshabitada en Abegondo (A Coruña)
El inmueble, situado en la parroquia de Macenda, quedó totalmente calcinado. No hubo que lamentar daños personales
Una casa deshabitada quedó calcinada por completo en el lugar de Macenda, en el municipio coruñés de Abegondo. Del suceso no hubo daños personales, pero el humo afectó a otra casa en obras.
Fuentes del 112 Galicia informan de que el suceso se produjo minutos antes de las 02:00 horas de este domingo y fue un particular el que dio la voz de alarma. Además, confirmó que la casa estaba deshabitada y que el incendio ya estaba avanzado.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Betanzos, que realizaron tareas de extinción hasta las 03:30 horas, y la Guardia Civil.