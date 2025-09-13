La plaza de Pontevedra de A Coruña será el epicentro de la Semana Europea de la Movilidad

La ciudad de A Coruña celebra desde el próximo martes, 16 de septiembre, hasta el martes 22, la Semana Europea de la Movilidad. Una iniciativa a escala continental que cuenta, un año más, con la participación del Concello, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

De esta manera, durante una semana A Coruña saldrá a la calle para disfrutar de una amplia programación para todos los públicos. Bajo el lema 'MovilidadParaTod@s', el Gobierno local fomentará la divulgación y la participación en acciones orientadas a poner en valor las iniciativas que se están desarrollando en la ciudad con el objetivo de adaptar A Coruña a la movilidad del futuro, con los peatones, los vehículos ciclistas y el transporte público compartido como ejes fundamentales.

El acto inaugural de la SEM2025 tendrá lugar el próximo martes 16 a las 13:00 horas en la plaza de Pontevedra, que será el centro neurálgico de los talleres y las muestras previstas, en las que colaboran la Compañía de Tranvías de A Coruña, la asociación STOP Accidentes y también profesionales de los servicios municipales de la Policía Local, la Concejalía de Medio Ambiente y del Centro Integral de Movilidad (CiMob).

"Habrá actividades de educación vial con centros educativos de la ciudad, también de divulgación medioambiental y talleres de formación y orientación sobre la circulación en bicicleta. A esto sumaremos un foro participativo en el que explicaremos al detalle la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que acabamos de aprobar y que próximamente entrará en vigor", recordó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz. Este foro tendrá lugar el miércoles 17, a partir de las 10:40 horas, en el salón de actos del IES Eusebio da Guarda.

Otra de las jornadas destacadas de la SEM2025 que se celebrará en A Coruña será el 'Día Europeo sin Coches', que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre con actividades de concienciación en materia de movilidad y la colaboración de la DGT, Stop Accidentes, Mobiliza y Galicia Rollers.

Además, el Ayuntamiento colaborará con asociaciones como Mobi-liza, la Agrupación de Montañeros Independientes (AMI) y Galicia Rollers en la organización de rutas didácticas, salidas de marcha nórdica y una nueva edición de la 'Friday Mobility Night'.

También habrá sorteos de regalos entre las personas usuarias del servicio de transporte urbano entre los días 16 y 22, semana en la que A Coruña participará además en el 'Reto Europeo de Pasos', una campaña a nivel continental en la que la ciudad compite por ser la urbe que más camina, a través de un desafío colectivo con la app Walk15.