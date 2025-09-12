A Coruña avanza en la renovación de espacios peatonales y calzadas: así van las obras

La alcaldesa, Inés Rey, informó hoy de que el plan del Concello para mejorar los espacios peatonales de la ciudad avanzará a partir de la próxima semana con nuevas actuaciones en el barrio de Cuatro Caminos, donde se intervendrá en la calle Caballeros para renovar el pavimento de las aceras, en el tramo comprendido entre los números 3 y 17 de los bloques residenciales.

Se prevé que los equipos de trabajo comiencen las actuaciones iniciales en Caballeros en la primera mitad de la próxima semana. Además, como recordó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, en el entorno de dicha calle también comenzarán próximamente los trabajos de renovación de la pasarela entre estaciones que sobrevuela Alfonso Molina, una medida que supondrá una inversión específica de un millón de euros. Las obras ya están adjudicadas.

Actualmente también están en marcha los trabajos para renovar la acera entre los números 78 y 86 de la Ronda de Nelle, donde, al igual que en la calle Caballeros, se está actuando para habilitar un pavimento nuevo, más moderno y resistente.

Las obras de mejora en Paio Gómez llegan a su recta final

Asimismo, el Concello ultima también el plan de actuaciones previsto en la calle Paio Gómez, donde en los últimos meses se ha trabajado en la ampliación de los espacios peatonales y en la renovación del pavimento de las aceras, mejorando así su accesibilidad, al igual que se hizo previamente en otras calles de la zona, como Picavia o Betanzos.

Como intervención complementaria, se renovará el firme de la calzada tanto en Paio Gómez como en el túnel de la plaza de Lugo, una medida muy importante atendiendo a la nueva configuración de este recorrido, que ahora cuenta con una conexión directa con la plaza de Pontevedra y Modesta Goicouría, y permite un acceso directo a la avenida Pedro Barrié de la Maza, junto al paseo marítimo.

Se prevé que el asfaltado de Paio Gómez y del túnel de la plaza de Lugo se ejecute a mediados de la próxima semana, previsiblemente entre miércoles y jueves, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Tras esto, se acometerán posteriormente las tareas de pintado de la señalización horizontal.

Últimos remates en Juan Flórez

La concejala también informó de que las obras de mejora ejecutadas a lo largo de este verano en Juan Flórez, con el asfaltado de más de 6.600 metros cuadrados de calzada, finalizarán en los próximos días con la renovación del firme en el tramo entre Enrique Dequidt y Nicaragua.

"En este tramo se actuó específicamente para sustituir las infraestructuras de saneamiento debido a su antigüedad. Ahora, una vez completadas estas tareas, podemos proceder a la colocación de la nueva capa de aglomerado", explicó Díaz. Los trabajos se llevarán a cabo entre el domingo y el lunes.