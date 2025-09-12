Un coche averiado en A Coruña provoca retenciones en la rotonda de Marineda Google Maps

Este viernes por la mañana, un vehículo provocó importantes retenciones de tráfico en la rotonda de la carretera Baños de Arteixo, que conecta la Tercera Ronda con Marineda City y la AG-55, en A Coruña.

Según informaron desde la sala de pantallas de tráfico, el incidente se debió a una avería. El conductor notificó la incidencia a la Policía Local sobre las 08:53 horas, y una patrulla se desplazó hasta el lugar.

Como consecuencia, se registraron fuertes atascos en plena hora punta, afectando tanto a la entrada como a la salida de la ciudad hacia el municipio de Arteixo.

El propio propietario del vehículo solicitó una grúa, que retiró el coche sobre las 09:20 horas. Tras la intervención, la circulación volvió a funcionar con normalidad.

Una pelea menor en Os Mallos

Por otro lado, esta mañana sobre las 09:22 ha tenido lugar una pelea entre dos personas en la calle Santander. La trifulca se solucionó con presencia policial, según señala la Policía Nacional, y se saldó sin lamentar heridos. Por el momento, no hay ninguna denuncia al respecto.