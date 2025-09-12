Arde una bicicleta eléctrica en el paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

A media tarde, los viandantes que transitaban por el paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo, se encontraron con una sorpresa.

Un Policía Local e incluso los bomberos tuvieron que utilizar varios extintores para apagar un incendio en una bicicleta, situada justo al lado de una de las aceras que recorre el espacio.

Un hombre de 60 años, que conducía una bicicleta eléctrica desde Cambre hasta Culleredo, cayó a la ría en la zona del puente de madera que limita ambas localidades debido a un tropezón.

Imagen de la bicicleta tras el incendio. Concello de Culleredo.

Tras recuperarse, consiguió salir por sus propios medios del agua y retomar la marcha, pero a la altura de un supermercado el vehículo comenzó a arder, en principio debido a un cortocircuito.

Una persona de un local cercano acudió a tratar de apagar las llamas, mientras esperaban la llegada de la Policía Local, que tuvo que ser reforzada por Bomberos.

Los agentes del cuerpo trasladaron al hombre a su domicilio tras el percance.